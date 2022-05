Po prisilnem pristanku v Minsku na zapor obsodili partnerko aktivista

Minsk, 6. maja - Skoraj leto dni po prisilnem pristanku letala družbe Ryanair v Minsku in aretaciji aktivista Romana Protaseviča in njegove partnerke Sofie Sapego so danes tamkajšnje oblasti, po navedbah organizacije za človekove pravice Pomlad (Vjasna), Sofio Sapego obsodile na šest let zapora in ji naložile 167.500 rubljev globe.