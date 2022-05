Marko Mandić v MandićCirkusu v Drami skozi vse svoje vloge

Ljubljana, 6. maja - Na Velikem odru ljubljanske Drame bo drevi premiera performansa MandićCirkus, ki sta ga zasnovala in razvila avtor koncepta in režiser Bojan Jablanovec ter igralec Marko Mandić. V njem se prvak igralskega ansambla ljubljanske Drame Mandić požene skozi vse igralske kreacije, ki jih je ustvaril od začetka svoje gledališke kariere do maja 2021.