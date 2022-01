Mandić v novem projektu MandićCirkus kot gladiator sodobnega časa

Ljubljana, 27. januarja - V ljubljanski Drami bodo v koprodukciji z Via Negativo na oder postavili nov projekt Bojana Jablanovca in Marka Mandića MandićCirkus. Performans, ki je nadaljevanje projekta MandićStroj, prinaša reference na 91 vlog, ki jih je Mandić odigral od leta 1996 do lani. Po besedah režiserja Jablanovca se Mandić predstavlja kot gladiator sodobnega časa.