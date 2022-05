V Jeruzalemu novi izgredi na območju mošeje Al Aksa

Jeruzalem, 5. maja - V Jeruzalemu so danes na območju mošeje Al Aksa izbruhnili novi izgredi med Izraelci in Palestinci. Izraelska policija je sporočila, da je odgnala več deset izgrednikov, ki so metali kamenje in druge predmete v varnostne sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.