Uber v prvem četrtletju utrpel skoraj šest milijard dolarjev izgube

New York, 5. maja - Ameriško podjetje za prevoze in dostavo Uber je v prvem četrtletju letos zabeležilo 5,9 milijarde dolarjev čiste izgube, vendar zagotavlja, da bo v letošnjem letu spet na zeleni veji, saj so začeli prihodki naraščati. Glede na prvo četrtletje lani so narasli za 136 odstotkov na 6,85 milijarde dolarjev.