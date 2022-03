Uber ob hitrem okrevanju po omikronu pričakuje skok rasti dobička

New York, 7. marca - Podjetje za cestne prevoze potnikov Uber je danes sporočilo, da v prvem četrtletju letošnjega leta pričakuje od 130 do 150 milijonov dolarjev prilagojenega dobička brez enkratnih stroškov ali prihodkov, potem ko je lani napovedoval, da bo dobiček nanesel med 100 in 130 milijonov dolarjev.