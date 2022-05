Delo o ukrepih Banke Slovenije (5. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Miha Jenko v komentarju Banka Slovenije zrahljala dostop do bančnih posojil piše, da bodo posojila tako lažje dosegljiva predvsem za tiste, ki računajo na jamstveno shemo države. Po drugi strani bodo ob večjih možnostih kreditiranja večjo odgovornost prevzele banke. Te so bile kritične do omejitvenih ukrepov.