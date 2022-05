Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da bi Slovenija v bojno skupino zveze Nato na Slovaškem lahko poslala dodatno število vojakov in da so na Hrvaškem v aprilu zabeležili tudi veliko število slovenskih turistov. Poročale so še, da se je Sloveniji v marcu povečala trgovina na drobno in o jubilejnem 70. Festivalu Ljubljana.