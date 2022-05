Prvi maturitetni dan in pisanja NPZ minil v prijetnem vzdušju

Ljubljana, 4. maja - Prvi maturitetni dan je na novomeški gimnaziji po navedbah ravnateljice Mojce Lukšič minil brez posebnosti, saj so dijaki nasmejanih obrazov prihajali do učilnic in odhajali zadovoljni. Na ljubljanski OŠ Prežihovega Voranca je začetek izvedbe NPZ minil v prijetnem vzdušju, učenci so kazali optimizem, pravi ravnatelj Marjan Gorup.