K eseju prijavljenih več kot 6300 dijakov, k NPZ več kot 42.200 učencev

Ljubljana, 3. maja - Dijaki četrtih letnikov gimnazije bodo v sredo s pisanjem eseja iz maternega jezika začeli spomladanski rok splošne mature. K temu se je prijavilo 6337 dijakov. Na isti dan se za učence 6. in 9. razredov s preverjanjem slovenščine začenja nacionalno preverjanje znanja (NPZ). To bo opravljalo 22.630 učencev 6. razreda in 19.663 učencev 9. razreda.