V gorenjskih turističnih središčih veseli premika zimskih šolskih počitnic

Kranjska Gora, 4. maja - V gorenjskih turističnih središčih so zadovoljni, da je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prisluhnilo pobudi, da se prihodnje leto zimske šolske počitnice zaradi nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga bo gostila Planica, izvedejo v drugem terminu kot običajno. Tako bodo tudi družine lahko počitnikovale v Kranjski Gori in Bohinju.