Zgornja Gorenjska v nordijskem svetovnem prvenstvu vidi veliko priložnosti

Bled, 1. marca - Nordijsko svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Planica, predstavlja veliko priložnost za turizem in gospodarstvo zgornje Gorenjske, so prepričani tamkajšnji župani. Za ustrezno izpeljavo prireditve bo sicer potrebnih nekaj infrastrukturnih prilagoditev, veseli pa so naklonjenosti pristojnih premiku zimskih šolskih počitnic.