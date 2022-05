Danes izplačilo pomoči gospodarstvu zaradi podražitve energentov

Ljubljana, 5. maja - Finančna uprava RS (Furs) bo danes upravičencem izplačala pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Prejeli jo bodo tisti, ki so se jim stroški za gorivo, ogrevanje, elektriko in druge vrste energije letos povečali za več kot dve petini.