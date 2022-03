Furs pripravlja vlogo za pomoč gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

Ljubljana, 9. marca - Finančna uprava RS (Furs) pripravlja obrazec, s katerim bodo lahko gospodarski subjekti prek portala eDavki zaprosili za pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Vloga za pomoč bo na voljo predvidoma do konca marca, rok za oddajo pa je 15. april, so navedli.