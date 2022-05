V delu strank za čimprejšnje spremembe medijske zakonodaje in zagotovitev neodvisnosti medijev

Ljubljana, 3. maja - Prvaki strank Gibanje Svoboda, SD in Levica med prvimi nalogami prihodnje vladne koalicije izpostavljajo ureditev stanja na medijskem področju in zagotovitev neodvisnosti medijev. V ta namen je po njihovem mnenju treba po hitrem postopku spremeniti zakona o RTV in o medijih, so poudarili ob robu prvega uradnega kroga koalicijskih pogajanj.