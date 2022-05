Matjašec Rošker in Labović z avtorskim projektom Ne ti meni Alice (Once Again)

Maribor, 4. maja - Drama Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo v četrtek in petek na Malem odru premierno uprizorila avtorski projekt Nataše Matjašec Rošker in Petja Labovića Ne ti meni Alice (Once Again). Napovedujejo skok v nonsens luknjo, ultimativni prostor igre.