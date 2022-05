Večina Američanov podpira Bidnovo politiko do Rusije in Ukrajine

New York, 2. maja - Raziskava javnega mnenja ameriške televizije ABC ugotavlja, da ameriška javnost večinoma podpira ukrepe vlade predsednika Joeja Bidna za pomoč Ukrajini in kaznovanje Rusije zaradi vojne. To velja za pripadnike obeh glavnih strank, demokratske in republikanske. Okrog 55 odstotkov vprašanih podpira tudi povečanje vojaške pomoči Ukrajini.