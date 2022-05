Lavrov: Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do 9. maja

Moskva, 2. maja - Rusija ne namerava končati vojne v Ukrajini do dneva zmage 9. maja, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da bo trajanje vojne odvisno predvsem od potrebe po zmanjšanju tveganj za civilno prebivalstvo in rusko vojsko. Zahodne medije je medtem obtožil, da so izkrivljali njegove izjave o nevarnostih jedrske vojne.