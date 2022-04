Evropska komisija razglasila evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti

Bruselj, 29. aprila - Evropska komisija je v četrtek prvič razglasila dobitnike nagrade evropska prestolnica vključevanja in raznolikosti, katere cilj je izpostaviti kraje, mesta in regije iz celotne Evropske unije, ki so zgled na področju vključujočih politik. Na vrh se je uvrstilo nemško mesto Köln, sledita pa švedski Göteborg in španska Barcelona.