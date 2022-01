EU bo letos prvič imenovala evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti

Bruselj, 11. januarja - Evropska unija bo letos prvič imenovala evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti. Nagrada evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti izreka priznanje prizadevanjem mest, krajev ali regij v Evropi za spodbujanje vključevanja in oblikovanje družb brez diskriminacije, so sporočili v Bruslju.