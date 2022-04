Več tisoč Irancev na protestih proti Izraelu

Teheran, 29. aprila - Na tisoče Irancev se je danes udeležilo protiizraelskih protestov, na katerih so izrazili podporo Palestincem ter nasprotovanje Izraelu in ZDA. Vsakoletni shodi, ki znova potekajo po dveletnem premoru zaradi pandemije covida-19, so se odvili v senci novih izraelsko-palestinskih spopadov v Jeruzalemu, v katerih je bilo ranjenih na desetine ljudi.