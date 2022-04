Primorske novice o odnosu slovenske oblasti do delavcev (29. 4.)

Koper, 29. aprila - Saša Dragoš v komentarju Od belega do bolj zdravega kruha piše o odnosu slovenske oblasti do delavcev. Izpostavila je, da nova oblast, ki je bila izvoljena predvsem zato, da bi na noge postavila načete javne sisteme, delavcev in njihovih pravic ne bo postavljala v ospredje. Imajo pa njeno besedo, da se bo z njimi oz. s sindikati spet pogovarjala.