Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o četrtkovem sestanku slovenskega in nemškega predsednika v Berlinu in nasprotovanju verjetnega mandatarja Roberta Goloba nameri vlade za nakup vojaške opreme. Pisale so tudi o rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji in obsodbi Slovenca, ki je marca na italijanskem letališču ukradel letalo.