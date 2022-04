Zelenski in Guterres o ruskih kršitvah človekovih pravic

Kijev, 28. aprila - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes obiskal Ukrajino in se z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pogovarjal o ruskih kršitvah človekovih pravic in evakuacijah civilistov iz Mariupolja. Iz urada Zelenskega so sporočili, da je bilo središče Kijeva ravno v času Guterresevega obiska tarča raketnega napada.