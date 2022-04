Rast cen hrane in energije še naprej povzroča skrbi, v območju z evrom naj bi se inflacija bližala vrhuncu

Frankfurt, 28. aprila - Vojna v Ukrajini še naprej krepi rast cen po svetu. Cene energije bi se letos lahko dvignile za do 50 odstotkov, podražitve hrane in energije pa bi medtem lahko pripeljale do družbenih nemirov v Afriki, svarijo mednarodne finančne inštitucije. Na Evropski centralni banki (ECB) medtem ocenjujejo, da se inflacija v območju z evrom bliža vrhuncu.