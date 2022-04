V Zagrebu odkrili spomenik žrtvam holokavsta in ustaškega režima

Zagreb, 28. aprila - V Zagrebu so v sredo odkrili spomenik žrtvam holokavsta in ustaškega režima. Na slovesnosti sta med drugim sodelovala zagrebški župan Tomislav Tomašević in hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki sta pohvalila dejstvo, da napis ob spomeniku spominja tudi na zločine hrvaških ustašev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.