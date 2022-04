V Izraelu se spominjajo judovskih žrtev holokavsta

Jeruzalem, 28. aprila - V Izraelu se danes spominjajo šestih milijonov judovskih žrtev holokavsta. V državi so se dopoldne za dve minuti oglasile sirene, avtomobili in ljudje na ulicah so obstali. Po državi potekajo številne spominske slovesnosti v počastitev žrtev. Izraelski premier Naftali Benet je holokavst označil za "absolutni izraz" antisemitizma.