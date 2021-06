V Podčetrtku Festival vina in čokolade

Podčetrtek, 12. junija - V Olimju pri Podčetrtku bo danes šesti Festival vina in čokolade, ki so ga lani odpovedali zaradi epidemije. Vzdolž ceste v vasi Olimje bodo postavili stojnice z zanimivo ponudbo. V sklopu festivala bodo podelili naziva naj vinska hiša in naj čokoladnica po izboru obiskovalcev, piše na spletni strani turizma Podčetrtek.