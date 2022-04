Biden maja na Japonsko in v Južno Korejo

Washington, 28. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden bo 21. in 22. maja na obisku v Južni Koreji, kjer se bo srečal z novoizvoljenim predsednikom Yoon Suk-yeolom. Nato bo odpotoval še na Japonsko, kjer bo med drugim potekalo srečanje voditeljev t. i. skupine Quad, ki jo poleg ZDA in Japonske sestavljata še Avstralija in Indija.