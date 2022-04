Kitajska svari pred vmešavanjem ZDA na Tajvanu

Peking, 7. aprila - Kitajska je danes posvarila, da bo "odločno ukrepala", če bo predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi obiskala Tajvan, o čemer so danes poročali nekateri tuji mediji. Ob tem so v Pekingu izrazili protest proti najavljeni prodaji ameriške vojaške tehnologije in orožja Tajvanu.