Boeing v prvem četrtletju z 1,2 milijarde dolarjev izgube

New York, 27. aprila - Ameriški proizvajalec letal Boeing je v prvem četrtletju letošnjega leta vknjižil 1,2 milijarde dolarjev (1,14 milijarde evrov) izgube. Slabe poslovne rezultate pripisujejo stroškom povezanim z Rusijo, letalom Air Force One in zamudami pri proizvodnji letal 777X.