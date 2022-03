Vezi z Rusijo prekinjajo tudi Apple, Boeing in ExxonMobil

New York, 2. marca - Več ameriških in evropskih podjetij je v zadnjih dneh napovedalo, da ustavljajo svoje poslovanje v Rusiji, potem ko je ta minuli teden napadla Ukrajino. Svoje operacije v Rusiji tako med drugim ustavljajo tehnološki velikan Apple, proizvajalec letal Boeing, naftni velikan ExxonMobil in proizvajalec avtomobilov Ford, poročajo tuje tiskovne agencije.