Pepsi v prvem četrtletju presegel pričakovanja z rastjo dobička in prihodkov

New York, 26. aprila - Ameriški proizvajalec pijač in prigrizkov Pepsi je v prvem letošnjem četrtletju presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta z rastjo dobička in prihodkov, kar so vlagatelji ob odprtju borze na Wall Streetu nagradili z rastjo cene delnic za 0,46 odstotka na 174,53 dolarja.