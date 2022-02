Coca Cola z višjim, PepsiCo z nižjim četrtletnim dobičkom

New York, 10. februarja - Družbi Coca Cola in PepsiCo sta danes objavili poslovne rezultate zadnjega lanskega četrtletja. Prva je dobiček na letni ravni okrepila, druga pa zmanjšala, a sta kljub temu obe podjetji presegli pričakovanja analitikov. So se pa delnice Coca Cole po objavi rezultatov podražile, delnice PepsiCo pa pocenile.