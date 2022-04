Prometne razmere na Ptuju letos izrazito slabše

Ptuj, 26. aprila - Prometna varnost na območju ptujske občine se je v letošnjem prvem trimesečju precej poslabšala, saj so v tem času obravnavali 75 prometnih nesreč oziroma kar 41 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Občinski svet za preventivo in vzgojo je zato policiji in redarstvu predlagal poostren nadzor in dosledno ukrepanje zoper kršitelje.