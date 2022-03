Prometne razmere na Ptuju lani slabše kot leto prej

Ptuj, 13. marca - Prometno-varnostne razmere v ptujski občini so bile lani v primerjavi z letom 2020 slabše, saj so med drugim zabeležili prometno nesrečo, v kateri je umrla kolesarka na Zagrebški cesti, ugotavlja predsednik mestnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Franc Kozel in dodaja, da je bilo lani tudi več prometnih nesreč in poškodovanih.