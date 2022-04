Elitno sosesko Washingtona pretresel nov strelski napad

Washington, 23. aprila - V streljanju v bližini elitne šole v prestolnici ZDA Washington so bili v petek ranjeni štirje ljudje, napadalec pa se je ob prihodu policije ubil sam, poročajo tuje tiskovne agencije. Napadalec je streljal na štiri ljudi, ki so bili na ulici zaposleni z vsakodnevnimi opravki, od tega so tri zaradi strelnih ran prepeljali v bolnišnico.