V ZDA za veliko noč trije strelski napadi

New York, 18. aprila - ZDA so za velikonočni konec tedna pretresli trije odmevni strelski napadi, v katerih sta umrla dva mladoletnika, ranjenih in poškodovanih pa je bilo najmanj 31 ljudi. V soboto in nedeljo se je streljalo v Južni Karolini, v nedeljo pa še v Pittsburghu v Pensilvaniji, kjer sta bili smrtni žrtvi.