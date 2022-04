Ob dnevu upora proti okupatorju številne slovesnosti

piše Mitja Volčanšek

Ljubljana, 25. aprila - Ob letošnjem dnevu upora proti okupatorju, ko bomo obeležili 81 let ustanovitve OF, bodo po državi številne slovesnosti. Osrednja slovesnost bo na Mali gori nad Ribnico, kjer je potekal prvi oboroženi spopad Slovencev z okupatorjem. Izbira te lokacije je naletela na nestrinjanje v veteranskih organizacijah, pa tudi pri predsednikih republike in DZ.