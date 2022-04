Predsednik Pahor sprejel predsednike in predsednico veteranskih in domoljubnih organizacij

Ljubljana, 21. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel predsednike in predsednico veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS. Njeni predstavniki so Pahorju predstavili svoje delovanje in načrte, ob tem pa izrazili nestrinjanje, da bo letošnja državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju ponovno na Mali Gori nad Ribnico.