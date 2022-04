Mariborski policisti prijeli 49-letnega osumljenca za preprodajo drog

Maribor, 22. aprila - Mariborski policisti so v četrtek popoldne zaradi suma proizvodnje in preprodaja drog prijeli 49-letnega moškega z območja Pesnice, pri katerem so v hišni preiskavi stanovanja v Mariboru, opravljeni na podlagi zbranih obvestil in odredbe sodišča, našli več različnih zavitkov snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo.