Večer: Po razveljavljeni in oprostilni sodbi ponovno sojenje nekdanjemu kriminalistu

Ljubljana, 21. aprila - Nekdanjemu kriminalistu Danilu Lavrincu bodo po uspešni pritožbi obrambe na višje sodišče ponovno sodili. Po poročanju časnika Večer so višji sodniki del sodbe glede trgovanja z drogo razveljavili, očitkov o zlorabi položaja pa so Lavrincu oprostili. Lavrincu in njegovemu domnevnemu sodelavcu Filipu Didoviću bodo tako sodili še enkrat.