ZDA in Kuba na prvih pogovorih na visoki diplomatski ravni po štirih letih

Washington, 22. aprila - Ameriška in kubanska delegacija sta se v četrtek v Washingtonu sestali na diplomatskih pogovorih med visokimi predstavniki State Departmenta in zunanjega ministrstva Kube, ki so potekali na najvišji ravni v zadnjih štirih letih. V času mandata bivšega predsednika Donalda Trumpa stikov praktično ni bilo.