Generalna skupščina ZN z veliko večino obsodila ruski napad na Ukrajino

New York, 2. marca - Generalna skupščina ZN je danes po treh dneh izrednega zasedanja s 141 glasovi proti petim in 35 vzdržanimi potrdila predlog resolucije, ki obsoja rusko agresijo in zahteva takojšen konec spopadov ter umik ruskih enot iz Ukrajine. Po objavi izida glasovanja je v dvorani Generalne skupščine zadonel bučen aplavz.