Musk ima zadosten kapital za prevzem Twitterja

New York, 21. aprila - Prvi mož ameriškega proizvajalca električnih vozil Tesla Elon Musk ima pripravljenih 46,5 milijarde dolarjev, s katerimi bi lahko prevzel družbeno omrežje Twitter. Glede na tajne podatke, ki so danes prišli v javnost in jih je povzela francoska tiskovna agencija AFP, namerava Musk nagovoriti k prodaji neposredno delničarje.