Twitterjeve delnice po Muskovem nakupu krepko navzgor

New York, 4. aprila - Delnice ameriške tehnološke družbe Twitter so v trgovanju pred uradnim odprtjem borznega parketa pridobile prek 25 odstotkov, potem ko je prvi mož Tesle Elon Musk kupil večji delež v podjetju. Po podatkih ameriške zvezne komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Musk kupil 73,5 milijona delnic, tako da ima v lasti 9,2-odstotni delež družbe.