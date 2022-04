Soča onesnažena zaradi izlitja iz TKK v Srpenici

Kobarid, 21. aprila - Uprava za zaščito in reševanje je davi ob 6.43 dobila obvestilo o onesnaženju Soče med Srpenico in Kobaridom. V podjetju TKK v Srpenici so potrdili, da je do izlitja prišlo pri njih med prečrpavanjem snovi, potrebne za proizvodnjo cementa. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje sicer snov ni nevarna. Ribiška družina ni zaznala pogina rib.