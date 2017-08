TKK Srpenica gradi nov logistični center

Bovec, 21. avgusta - Družba TKK Srpenica, ki izpolnjuje svoje srednjeročne cilje, se je odločila za največjo naložbo v zadnjih desetih letih. Ob proizvodnih prostorih v Srpenici gradijo nov logistični center, za katerega so morali odkupiti dodatna zemljišča, zgrajen naj bi bil do konca letošnjega leta. Naložba je vredna med 6,5 in sedem milijonov evrov.