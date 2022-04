Poudarek svetovalnega dela v šolah na odpravljanju psiholoških posledic pandemije

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 23. aprila - Aktualni izzivi svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju so v tem času precej vezani na odpravljanje psiholoških posledic pandemije. "V času zaprtja šol je bilo zelo veliko različnih duševnih težav, anksioznosti, tudi porast samomorilnih misli pri otrocih in mladostnikih," je za STA povedala Brigita Rupar iz Zavoda RS za šolstvo.