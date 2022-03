Vlada sprejela akcijski načrt, osredotočen na duševno zdravje otrok in mladostnikov

Ljubljana, 31. marca - Vlada je na današnji seji sprejela akcijski načrt za leti 2022 in 2023 za izvajanje resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 - 2028. Načrt določa aktivnosti, s katerimi bo zagotovljena podpora duševnega zdravja celotne populacije, posebna pozornost pa bo namenjena duševnemu zdravju otrok in mladostnikov od 14. do 25. leta.